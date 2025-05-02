Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.Abone ol
S.D'nin kullandığı 34 GAL 039 plakalı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Survivor'da şaşırtan veda! "Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada"