Survivor'da şaşırtan veda! "Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada"

Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı. Poyraz'ın elenmesi izleyenleri olduğu kadar yarışmacıları da şoke etti.