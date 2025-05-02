Survivor'da şaşırtan veda! "Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada"
Survivor'ın dün akşamki bölümünde Yiğit Poyraz-Volkan Çetinkaya düellosunda kaybeden Poyraz oldu. Poyraz'ın yarışmaya veda etmesi hem yarışmacıları hem de izleyenleri şaşırttı. Poyraz'ın yaptığı konuşma ve vedası sonrası yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Survivor All Star-Gönüllüler'in 1 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde final düellosuna kalan Poyraz ve Volkan canla başla mücadele etti.
Düelloyu Volkan 3-0 skorla kazandı. Bunun üzerine Survivor All Star'dan elenen isim Yiğit Poyraz oldu.
"Manipülasyonlar oldu"
Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manipülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi.
Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı. Poyraz'ın elenmesi izleyenleri olduğu kadar yarışmacıları da şoke etti.