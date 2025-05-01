İsrail'deki yangın artarak devam ediyor: Tüm dünyadan yardım istediler!

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında şiddetli rüzgarın etkisiyle dün başlayan ve yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği açıklandı. Yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.Abone ol
İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.
GKRY VE İTALYA'DAN 8 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI
Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
20 BİN DÖNÜM ARAZİ YANDI
Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alandan oluşan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını bildirdi.
18 KİŞİ GÖZALTINDA
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında tutulduğunu öne sürmesinin hemen ardından İsrail polis kaynaklarının basına Netanyahu’nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi.
10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Cohen, yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı.
18 SAAT SONRA EVLERİNE DÖNME İZNİ VERİLDİ
Öte yandan Times Of Israel'in haberinde yangının yayılması tehlikesiyle Mevo Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi. Çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı.
ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞLARDI
İsrail'de dün çıkan yangınlar hızla yayılmıştı. Yaklaşık 20 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.