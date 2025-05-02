Yazar Sedat Ergin, Hürriyet’ten ayrıldı

Gazeteci-Yazar Sedat Ergin, bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği’ni de yaptığı Hürriyet gazetesinden, ‘kendisine yeni bir yol çizmek üzere’ ayrıldı. Ergin’in ayrılma kararını Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetedeki köşesinden duyurdu.

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38 yıl önce Washington Temsilcisi olarak girdiği Hürriyet’te, yaklaşık beş yıllık Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği arası dışında, 33 yıl çalışan Sedat Ergin’in gazetedeki son yazısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yayımlandı.

Ergin, Ağustos 2014-Şubat 2017 arasında Genel Yayın Yönetmeni olarak Hürriyet’i yönetmişti. Başta diplomasi ve siyaset alanında olmak üzere haber, analiz ve yorumları çok sayıda gazetecilik ödülüne değer görülen Sedat Ergin, 1987 yılında Cumhuriyet’ten Hürriyet’e transfer olduktan sonra Türkiye’den bir ABD Başkanı ile (Ronald Reagan) özel mülakat yapan ilk gazeteci olarak da yankı yaratmıştı.

“Meslek hayatıma yeni bir yol çizmek üzere veda etmek istiyorum”

Ahmet Hakan Hürriyet’teki köşesinde Sedat Ergin’in ayrılma kararını duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Ergin, Türk basınının referans isimlerindendir. Kılı kırk yaran titizliğiyle, asla ödün vermediği tertemiz üslubuyla, dosyalar üzerinde emek isteyen çalışmalarıyla her zaman ilgiyle takip ettiğim bir gazetecidir. Hürriyet gazetesine 1 Haziran 1987’de adım attı Sedat Ergin. Beş yıla yakın Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği dönemini hariç tutarsak... Tam 33 yıl bu gazeteye emek verdi. Sedat Ergin’in Hürriyet geçmişi, başarılarla doludur.

Türkiye’nin konuştuğu sayısız manşetlere imza attı. Özellikle diplomasi çevrelerinin yakından izlediği önemli analizler kaleme aldı. Ergenekon / Balyoz sürecinde kaleme aldığı hukuki eleştiriler, kamu vicdanının sesi oldu. Sedat Ergin, Hürriyet’te birçok kademede önemli görevler üstlendi. - Washington muhabirliği yaptı. - Ankara Temsilcisi oldu. - Genel Yayın Yönetmeni oldu. - Köşe yazarlığı yaptı. Sedat Ergin, 'Kendime meslek hayatımda yeni bir yol çizmek üzere Hürriyet’e veda etmek istiyorum' dediğinde...

Vedasına üzülsem de, gazetem adına büyük kayıp olduğuna inansam da... 'Yeni bir yol çizme' arzusuna büyük saygı duydum. Zarif vedaların, karşılıklı anlayışa dayalı ayrılıkların, güzel gidişlerin artık pek kalmadığı medya ortamında Sedat Ergin’in vedası, umarım örnek olur. Veda deyip duruyorum ama Sedat Ergin’le Hürriyet’in dostluğu bakidir."