ABD Başkanı Trump yazışmaların sızması skandalının faturasını kesti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Mart ayında Yemen'e saldırı yazışmalarının sızması skandalından yaklaşık bir buçuk ay sonra görevinden alındı.

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ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un görevinden ayrılmasına ilişkin, Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Mike Waltz'u ABD'nin bir sonraki BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğimi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Mike Waltz, üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni görevinde de aynısını yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Trump, geçiş sürecinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ulusal Güvenlik Danışmanlığını üstlenirken bakanlık görevini de sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Amerikan medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rubio'nun yeni geçici görevini basından öğrendi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdiğini bir gazeteciden öğrendi.

Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında bir gazeteci, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday göstereceğine ve bu görevi, geçiş sürecinde Rubio'nun yürüteceğine ilişkin Truth Social paylaşımını sordu.

Bunun üzerine Sözcü Bruce, gazeteciye, "Bunu ilk kez sizden duyduğum açık." şeklinde yanıt verdi.

Bruce, bazı konularda "öngörüsü olduğunu ancak başkan bir şeyin olacağını söylemeden önce hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini" söyledi.