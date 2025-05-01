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Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır da yer aldı.

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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Ruben Amorim'in ekibi İspanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Avrupa Ligi'nde kupa hedefleyen Manchester ekibinde Athletic Bilbao maçı öncesinde kamp kadrosu belli olurken Altay Bayındır kafilede yer aldı.

Manchester United'ın İspanya kafilesinde bulunan isimlerle ilgili yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır tekrar kadroda yer alacak. Tyler Fredricson, Bendito Mantato ve Jaydan Kamason da kadroda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

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