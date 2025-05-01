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İsrail Meclisinin önünde kefene sarılmış temsili cenazeli eylem

İsrail Meclisinin önünde kefene sarılmış temsili cenazeli eylem

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarını durdurmasını talep eden aktivistler, İsrail Meclisinin önüne kefene sarılmış temsili çocuk cenazeleri yerleştirdi.

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"Bağımsızlık Günü"nde sabahın ilk saatlerinde söz konusu eylemi gerçekleştiren İsrailli aktivistler, yaptıkları açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı çıkma çağrısında bulundu.

İsrail Meclisinin girişindeki Davut yıldızı ve menora (yedi kollu şamdan) heykelinin önüne kefene sarılmış temsili 3 çocuk cenazesi yerleştiren aktivistler, heykeli ve çevresini kanı temsilen kırmızıya boyadı.

Aktivistler yaptıkları açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'de Filistinlileri aç bırakmaya ve yok etmeye, Batı Şeria'da ise Filistinlilere baskı uygulamaya ve onları mülksüzleştirmeye devam ettiği bir dönemde, Siyonist projenin temelinde Yahudi üstünlüğü ve etnik temizliğin yattığını ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tek çarenin "apartheid rejimi ortadan kaldırmak" olduğunu kaydeden aktivistler, "Soykırıma karşı direniş çağrısında bulunuyoruz." şeklinde seslendi.

İsrailli sol eğilimli grup "Free Jerusalem (Özgür Kudüs)" hareketi de X hesabından eylemin fotoğraflarını paylaşarak "Gazze'de on binlerce insanın kanıyla kutlanan bağımsızlık, bağımsızlık değildir." ifadesini kullandı.

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