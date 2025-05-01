Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin 95 bin doları aştı

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin 100 bin dolar yolunda ilerliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın değer kazandırdığı Bitcoin 110 bin dolara yaklaşmış ve altcoin projelerinde yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasanın toplam değeri 3,5 trilyon doları aşmıştı.

Bitcoin, zaman içerisinde 75 bin doların altına geriledi.

RİSKLİ VARLIKLARA İLGİ ARTTI

ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler, güvenli limanlara olan talebi azaltınca tekrar yükselişe geçti.

BITCOIN 96 BİN 94,4 DOLARDA

Para birimi bugün yüzde 2,50 artarak ve 2 bin 346,4 dolara çıkarak 96 bin 94,4 dolara ulaştı.