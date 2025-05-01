BIST 9.078
DOLAR 38,44
EURO 43,66
ALTIN 3.982,09
HABER /  GÜNCEL

DMM'den "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

DMM'den "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

DMM'den "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı, annenin ifadesi ortaya çıktı
2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı, annenin ifadesi ortaya çıktı
Nevşehir Valiliği'nden "88 bin TL'lik yemek harcaması" iddiasına yalanlama
Nevşehir Valiliği'nden "88 bin TL'lik yemek harcaması" iddiasına yalanlama
Varank fotoğraflar paylaştı Özgür Özel'e seslendi: İl başkanın seni kandırıyor
Varank fotoğraflar paylaştı Özgür Özel'e seslendi: İl başkanın seni kandırıyor
Kütahya'da deprem oldu! Fena sallandı, AFAD son depremi duyurdu
Kütahya'da deprem oldu! Fena sallandı, AFAD son depremi duyurdu
"Yenidoğan çetesi" davası: 10 sanık hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz
"Yenidoğan çetesi" davası: 10 sanık hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı
Meteorolojiden kritik uyarı! 2 saatlik periyotta çok kuvvetli olacak
Meteorolojiden kritik uyarı! 2 saatlik periyotta çok kuvvetli olacak
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Pencere kenarında telefonla konuşuyordu! 19 yaşındaki Aysun feci şekilde öldü
Pencere kenarında telefonla konuşuyordu! 19 yaşındaki Aysun feci şekilde öldü
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Trump'tan tarife eleştirilerine yanıt: Birkaç dolar daha pahalıya mal olacak
Trump'tan tarife eleştirilerine yanıt: Birkaç dolar daha pahalıya mal olacak
Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo istifa etti
Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo istifa etti