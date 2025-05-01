Varank fotoğraflar paylaştı Özgür Özel'e seslendi: İl başkanın seni kandırıyor

CHP’nin Başakşehir mitingi polemik konusu oldu. AK Partili Mustafa Varank," Kemal Kılıçdaroğlu'nun %70 oy aldığı 100 bin nüfuslu Bahçeşehir'de günlerce uğraşıp 3000 CHP'li toplamak, başarı değil hezimettir. İl başkanın seni kandırıyor, benden söylemesi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katıldı.

Miting sırasında Devlet Demiryolları’na ait bir tren, alanın yakınından geçerken korna çaldı. Özel ise bu durumu sahneden yorumlayarak Ulaştırma Bakanı’na seslendi: “Bu da sana kapak olsun!” dedi.

Korna güvenlik amacıyla çalındı

Tren yolunun miting alanın hemen yanında olduğu güvenlik amacıyla kornanın çalındığı ortaya çıkarken, konuya ilişkin bir paylaşım AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi.

Özel'in miting yaptığı alanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Varank, "Trenin kendisi için korna çaldığını zannedip sevinçle zıplayan Özgür Özel'e acı gerçeği söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %70 oy aldığı 100 bin nüfuslu Bahçeşehir'de günlerce uğraşıp 3000 CHP'li toplamak, başarı değil hezimettir. İl başkanın seni kandırıyor, benden söylemesi @eczozgurozel" ifadelerine yer verdi.