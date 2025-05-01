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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs mesajında "Hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı’nı; emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak." ifadelerine yer verdi.

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Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Altun, "Emeği ve alın terini mukaddes bilen medeniyet tasavvurumuz doğrultusunda, her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, üretimi büyüten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük. Hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı’nı; emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak. Bu büyük yürüyüşte, alın teriyle, emeğiyle, azmiyle ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçi kardeşlerimizi gönülden selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; emeğin onurunu ve değerini her zaman baş tacı ettiğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadelerine yer verdi.

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