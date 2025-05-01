İTO: Nisan ayı enflasyonu yüzde 3,21 oldu

İstanbul Ticaret Odası’na göre, 2025 Nisan’da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,21 arttı. Yılbaşından bu yana artış yüzde 16,24’e, yıllık artış ise yüzde 47,21’e ulaştı. En yüksek aylık artış yüzde 13,59 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Konut harcamaları yüzde 6,66 arttı. Gıda fiyatları ise yüzde 1,57 oranında yükseldi.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, 2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,21 oranında artış gösterdi. Böylece yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 16,24’e ulaşırken, yıllık bazda fiyat artışı yüzde 47,21 olarak hesaplandı.

Fiyat artışlarında en dikkat çekici yükseliş, mevsimsel etkilerle Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda kaydedildi. Bu grupta bir aylık artış oranı yüzde 13,59’a ulaştı. Konut harcamalarında ise kamu kaynaklı düzenlemelerin etkisiyle yüzde 6,66’lık bir artış yaşandı.

Aynı dönemde diğer harcama gruplarındaki aylık değişimler şöyle gerçekleşti:

Haberleşme: %5,22

Ulaştırma: %3,93

Ev eşyası: %3,74

Lokanta ve oteller: %3,15

Çeşitli mal ve hizmetler: %3,12

Alkollü içecekler ve tütün: %2,29

Sağlık: %2,13

Eğlence ve kültür: %2,03

Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,57

Eğitim: %0,00

İTO, özellikle giyim ve gıda gruplarındaki değişimlerin mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtirken, haberleşme, lokanta, otel ve çeşitli hizmetlerdeki artışların piyasa koşullarından etkilendiğini vurguladı.

Enflasyondaki yüksek oranlar, özellikle sabit gelirli kesimler için geçim baskısını artırırken, kentteki yaşam maliyetindeki artış eğilimi yılın ilk dört ayında da devam etti.