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Damat dehşeti! Alacak meselesi korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Damat dehşeti! Alacak meselesi korkunç bitti

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Y.O. (31), Kayseri Caddesi’nde bulunan kaynanası K.P'nin (60) evine gitti.

İkili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.O. yanında bulunan bıçakla K.P'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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