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Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı

Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü” ifadesine yer verdi. “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı” diyen Yavaş, tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emek ve adalet vurgusu yapan Yavaş, “Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü…” ifadelerini kullandı.

Yavaş, paylaşımında, “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” mesajına yer verdi.

Paylaşımda, belediye çalışanlarının görüntülerine de yer verildi.

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