Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz" demişti. Erdoğan'ın müjdesini verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi verilebilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2024'te yürürlüğe giren kararın, 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "700.000 TL'ye" ibareleri "875.000 TL'ye", "350.000 TL'ye" ibareleri "437.500 TL'ye, "1.400.000 TL'ye" ibaresi "1.750.000 TL'ye" şeklinde güncellenirken, aynı kararın 6. fıkrasında yer alan "100.000 TL" ibaresi ise "125.000 TL" olarak değiştirildi.

Değişikliğe göre, hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya ve diğer her bir işyeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca, 100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği de 125 bin lira olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından büyük bir müjde geldi. Kentsel dönüşüm konusunda müjdeli bir haber veren Erdoğan "Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor" ifadelerini kullandı.