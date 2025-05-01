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Süper Lig'de 34. haftanın maçları belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 34. haftanın maçları belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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