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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Gençlerle de samimi bir şekilde sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra kafeden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Sıcak ve samimi anların yaşandığı buluşmada Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gündelik yaşamın içinde gerçekleştirilen bu kısa ziyarette Erdoğan, özellikle gençlerle sohbet ederek bir süre sonra alandan ayrıldı.

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