Pogba futbola geri dönüyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi Trendyol Süper Lig ekipleri de anılmıştı.

Abone ol

Juventus ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra yeni adresi merak konusu haline gelen Paul Pogba hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Washington Post'un haberine göre; MLS ekiplerinden DC United, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak üzere hareket etti.

POGBA SICAK BAKIYOR

Fransız süperstarın bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde Washington temsilcisinin formasını giyeceği öne sürüldü.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi Trendyol Süper Lig ekipleri de anılmıştı.

POGBA'NIN KARİYERİ

Kulüp kariyerinde 446 maça çıkan 1.91 boyundaki Paul Pogba, bu karşılaşmalarda 76 gol attı ve 92 asist yapmayı başardı.