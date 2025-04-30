İstanbul'da 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar belli oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da 40 güzergâh trafiğe kapatılacak, metro, metrobüs ve deniz ulaşımında kısıtlamalar uygulanacak; kutlamaların sadece Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacağı duyuruldu. Valilik, 50 bin güvenlik personeliyle önlem alınacağını açıklayarak vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent genelinde alınacak güvenlik, ulaşım ve organizasyon önlemlerini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenen alanlar dışında kalan noktalarda tedbirler uygulanacak. İstanbul’da 40 güzergâh araç ve yaya trafiğine kapatılacak; bazı metro, metrobüs ve deniz ulaşım hatlarında düzenlemeye gidilecek.

Valilik, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler sonrası kutlamaların Maltepe Etkinlik Alanı’nda yapılması kararlaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda, kutlamaların huzur içinde gerçekleşmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla şu önlemler alındı:

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR VE ULAŞIM TEDBİRLERİ

Beyoğlu - Taksim Çevresi

1. Taksim Meydanı ve çevresi

2. İstiklal Caddesi

3. Sıraselviler Caddesi

4. Kazancı Yokuşu

5. Gümüşsuyu Caddesi

6. Mete Caddesi

7. İnönü Caddesi (Gümüşsuyu’na bağlanan kısımlar)

8. Cumhuriyet Caddesi (Taksim–Harbiye arası)

9. Halaskargazi Caddesi (Osmanbey–Taksim yönü)

10. Tarlabaşı Bulvarı

11. Kasımpaşa üzerinden Taksim’e çıkan tüm yollar

12. Unkapanı ve Şişhane’den Taksim’e çıkan yollar

13. Dolmabahçe Gazhane bağlantısı

14. Taşkışla Caddesi

15. Maçka’dan Taksim’e çıkan yollar

Şişli - Beşiktaş - Fatih - Kadıköy

16. Harbiye - Divan Otel - Elmadağ arası

17. Pangaltı–Halaskargazi Caddesi arası

18. Kurtuluş’tan Taksim yönüne çıkan yollar

19. Dolmabahçe Caddesi - Beşiktaş Meydan

20. Karaköy üzerinden gelen Tophane–Gümüşsuyu yönü

21. Fatih–Saraçhane güzergâhı

22. Eminönü–Unkapanı yönü

23. Kadıköy İskelesi çevresi ve Boğa Heykeli çevresi

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

METRO HATLARI

Taksim istasyonu 1 Mayıs sabahı kapalı olacak.

Şişhane istasyonu İstiklal çıkışı kapalı olacak.

Osmanbey istasyonu yalnızca Şişli yönünden giriş/çıkışa açık olacak.

METROBÜS:

Zincirlikuyu istasyonu kapatılacak.

Okmeydanı–Mecidiyeköy istasyonları arası ulaşım durdurulacak.

Füniküler ve Tramvay:

FÜNİKÜLER VE TRAMVAY:

Kabataş–Taksim füniküler hattı çalışmayacak.

Kabataş tramvay hattı seferleri durdurulacak.

DENİZ ULAŞIMI:

Kabataş, Karaköy ve Beşiktaş iskeleleri çalışmayacak.

Şehir Hatları, bazı iskelelere uğramadan sefer yapacak.

EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ:

Kutlamaların yapılacağı Maltepe Etkinlik Alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

İstanbul genelinde 50 binin üzerinde güvenlik personeli görev alacak.

Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil ve sağlık ekipleri sahada hazır bulunacak.

Valilikten Açıklama:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bayram havasında, güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm vatandaşlarımızı alınan tedbirlere uymaya davet ediyoruz.”