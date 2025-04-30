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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, bu sezon kariyerindeki ilk derbi mücadelesi olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Siyah-beyazlılar, o maçı 2-1 kazandı.

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