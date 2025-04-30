Kur korumalı mevduatta gerileme sürüyor: Martta 2,6 milyar dolar çıkış

TCMB verilerine göre, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarının toplam bakiyesi mart ayında 2,6 milyar dolar azalarak 21,6 milyar dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (DDKKM) hesaplarının güncel stok verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, DDKKM hesaplarında mart ayında kayda değer bir düşüş yaşandı. Şubat sonunda 24,2 milyar dolar olan toplam stok bakiyesi, mart sonunda 21,6 milyar dolara gerileyerek 2,6 milyar dolarlık bir azalma gösterdi.

STOK BAKİYESİ BİR YILDA 53 MİLYAR DOLAR AZALDI

Kur korumalı mevduat sisteminde özellikle son bir yılda yaşanan çözülme dikkat çekici seviyelere ulaştı. TCMB verilerine göre, 2023 yılı başından bu yana DDKKM hesaplarındaki toplam azalma 53,2 milyar doları buldu. Uzmanlar, bu gerilemenin hem TCMB’nin sadeleşme adımları hem de TL’ye dönüşü teşvik eden yeni politikalarla ilişkili olduğunu belirtiyor.

GERÇEK KİŞİ HESAPLARINDA 1,9 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Mart ayında hem gerçek hem de tüzel kişilere ait DDKKM hesaplarında azalma gözlendi. Gerçek kişilere ait kur korumalı mevduat hesaplarındaki stok bakiyesi, şubat sonunda 20,5 milyar dolar seviyesindeyken, mart sonunda 18,6 milyar dolara geriledi. Bu, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık bir çözülmeye işaret ediyor.

TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDA AZALMA DAHA SINIRLI

Tüzel kişilere ait DDKKM hesaplarında da düşüş yaşandı ancak oran olarak daha sınırlı kaldı. Şubat sonunda 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunan tüzel hesap bakiyesi, mart ayında 3 milyar dolara geriledi. Böylece tüzel kişi hesaplarında yaklaşık 700 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti.