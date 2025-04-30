Terör örgütü PKK'dan yeni açıklama: Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben yaptığı çağrıyla başlayan süreçte kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın da 27 Şubat'ta yaptığı, "Tüm gruplar silahları bırakmalı, PKK kendini feshetmeli!" çağrısını üzerine 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan eden PKK, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Öcalan’ın “İmralı’daki durumun değişmesinin beklendiği” açıklanmıştı.

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, yeni çözüm süreciyle ilgili Medya Haber TV'de açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın çağrısının bir dönüm noktası olduğunu belirten Karasu, özetle şunları söyledi:

"Önderliğin bu verdiği emek, tabii ki bizim tarafımızdan gerekleri yerine getirilecektir. Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız.”

"PKK’nin feshini gerçekleştireceğiz"

PKK'nın, Öcalan'ın çağrısının gereğini yerine getireceğini söyleyen Karasu, şöyle konuştu:

“PKK çağrıya uyacaktır. PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben yaptığı çağrıyla başlayan süreçte kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın da 27 Şubat'ta yaptığı, "Tüm gruplar silahları bırakmalı, PKK kendini feshetmeli!" çağrısıyla yeni bir boyut kazandı.

Öcalan'ın çağrısı üzerine 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan eden PKK'nın bu günlerde 'fesih kongresi'ni toplayacağı iddia edilirken, örgütten yapılan açıklamada Öcalan’ın “İmralı’daki durumun değişmesinin beklendiği” açıklandı.