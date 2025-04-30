İspanyol basınından Arda Güler'e destek

İspanyol medyası, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Arda Güler için yeni bir dönemin başlayacağı görüşünde birleşti.

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Real Madrid'de sezonun hayal kırıklığıyla geçmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basını, bu süreçte milli futbolcumuz Arda Güler'in performansını öne çıkararak İtalyan teknik adamı sert bir dille eleştirdi.

El Confidencial gazetesi, "Arda Güler, Ancelotti'nin büyük hatasını ve Real Madrid'in neden dağıldığını sessizce ortaya koyuyor" başlıklı haberinde, genç yıldızın Ancelotti'nin taktiksel inadı nedeniyle yalnızca zorunlu anlarda sahaya sürüldüğünü ve bu durumun kulüpteki çöküşte payı olduğunu yazdı.

RAKAMLARLA ARDA GÜLER

Bu sezon Real Madrid formasıyla 37 resmi maçta 1388 dk (maç başı 37 dk) süre alan Arda Güler, 4 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Getafe karşısında Real Madrid'e galibiyeti getiren golü atan 19 yaşındaki oyuncu, Barcelona ile oynanan Kral Kupası finalinde de 1 asist yaparak skora doğrudan etki etti.

ALONSO GELİRSE ROL DEĞİŞİR

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Xabi Alonso. Bayer Leverkusen ile büyük başarılar elde eden genç teknik adamın gelişi halinde Arda Güler'in rolünün radikal biçimde artacağı öngörülüyor.

İspanyol basınına göre, Alonso’nun oyun sistemi Arda’ya tam anlamıyla uyuyor. Eğer Real Madrid yönetimi tercihini Alonso’dan yana kullanırsa, Arda Güler önümüzdeki sezona takımın kilit ismi olarak başlayabilir.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI BÜYÜK FIRSAT

Real Madrid'in yaz aylarında katılacağı Kulüpler Dünya Kupası da Arda Güler için büyük bir fırsat olacak. İspanyol kaynaklara göre Xabi Alonso’nun takımın başına geçmesi halinde milli oyuncu, bu prestijli organizasyonda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak.