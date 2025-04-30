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TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor! Ersin Tatar: Tarihimizde önemli bir tarih olarak yerini alacak

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek TEKNOFEST öncesi  KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı yazar Hilmi Taşdemir'e önemli açıklamalar yaptı.

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TEKNOFEST KKTC yarın kapılarını açıyor. TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 1-4 Mayıs'ta eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak.

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek etkinlik öncesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı yazar Hilmi Taşdemir'e konuştu.

Tatar, "1-4 Mayıs Teknofest günleri olacaktır. 3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile açılış olacak, TEKNOFEST'e katılıp bazı ödüller verecek Sayın Cumhurbaşkanı. 3 Mayıs 2025 bizim yine tarihimizde önemli bir tarih olarak yerini alacaktır. " dedi.

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