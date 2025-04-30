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The Economist bu karikatürle verdi; Korkmayın Avrupalılar Erdoğan arkanızda

The Economist bu karikatürle verdi; Korkmayın Avrupalılar Erdoğan arkanızda

The Economist "Avrupa'nın Türkiye ile gönülsüz yeniden yapılanması" başlıklı yazısını tanklı bir Erdoğan karikatürü ile verdi. Economist, Amerika'nın bölgeden çekilmesi ile Türkiye'nin yeniden değere bindiğine dikkat çekiyor. Avrupa Ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşma hamlelerini de 'gönülsüz ilişki' olarak yorumluyor. Makaledeki "Korkmayın Avrupalılar Erdoğan sizin arkanızda' satırları da dikkat çekici.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları sonrasında Avrupa ile Türkiye'nin ilişkisi yeniden şekilleniyor. Bu durumu The Economist bir karikatürle özetleyin "Avrupa'nın Türkiye ile gönülsüz yeniden yapılanması" başlıklı bir makale ile yorumladı. 

Makalede, NATO'da ABD'den sonra en büyük orduya sahip olan Türkiye'nin ABD'nin bölgeden çekilmesi sonrasında 'zorunlu' olarak kıymete bindiği vurgusu yapılıyor.

Korkmayın Erdoğan arkanızda
"Amerika çekiliyor, Rusya'dan gelen tehdit artıyor' denilen makalede, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma vaatlerinin pek umut vaat etmediği belirtiliyor. "Yine de, Türkiye'nin güçlü adamı çok da yanılmıyor. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa her zamankinden daha fazla Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor." denilen makalede şöyle devam ediyor;

-Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, "Bir kez daha netleşti. Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez' dedi.

Güçlü adam çok da yanılmıyor
Erdoğan'ın zaman zaman abartılı söylemleri olduğu vurgusu yapılan makale şöyle devam ediyor;
- "Türkiye'nin ekonomisi derin bir durgunluk içinde ve yaygın olarak askeri bir dev olarak görülen bir ülke için, Türkiye'nin geçen yıl savunmaya harcadığı 24 milyar dolar, (GSMH'nin % 2,1'i). Bu rakam Almanya'nın harcamalarının sadece dörtte biriydi. 

Yine de, Türkiye'nin güçlü adamı çok da yanılmıyor. Güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa her zamankinden daha fazla Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuyor.
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