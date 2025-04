Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon üzerinden CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İBB'ye yönelik yürütülen rüşvet operasyonuna da değinen Erdoğan, CHP'yi ve Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirerek, "Kendi partisinde ahtapot gibi çökenleri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Gördük ki şeffaf olacaklarına bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz, işimize gelir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"27 Nisan, Meclis iradesini hiçe sayma girişimiydi. 27 Nisan'da tarihin akışını değiştirip, gerekeni yaptık. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz.

AK Parti olarak bundan 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik, Allah'ın izniyle bu hedefe ulaştık. Şimdi 2053 diyoruz. Siz bakmayın uzak bir tarih gibi göründüğüne... AK Parti iktidara geldiğinde 2025'te çok uzak bir tarihti. Gazete manşetlerinde partimize ömür biçenler olmuştu. Her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık.

Görüyorsunuz, 2025'i neredeyse yarıladık. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 86 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir.

"HİÇBİR VİZYONLARI YOK"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz. Elbette şartları değerlendirmek başka bir şeydir, suyun önünde sürüklenen kütük gibi şartlara teslim olmak başka bir şeydir. Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız. Hep öyle kalacağız.

Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzı, işi, hevesidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir vizyonları, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere başlarlar millete hakaret etmeye...

Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az bizim kadar onlar da sorumludur.

"DEDİKODUYLA SİYASET YAPTIĞINI SANIYOR"

CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz; FETÖ'cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençlerimizi kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomimize yönelik oyunlarını bozduğu için Hazine ve Maliye Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, yolsuzluk iddialarının üzerine korkusuzca gittikleri için yargı mensuplarına, emniyet güçlerine saldırarak gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor.

Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI PEŞİNDE KOŞMAYA BAŞLAMIŞ"

Ettiği lafların için tamamen boş. Buradan şahsımız, kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri CHP genel başkanı ve şürekasına iade ediyorum.

Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi, hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset yolunda telef olup gidecek?

"ŞEFFAF OLACAKLARDI, BANTÇI OLMUŞLAR"

Bu şahsı edep ve adap yoksunu üslubu içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz vardır. CHP'de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmak mümkün değil.

Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli yalanlanan bir CHP genel başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP'ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz.

Unutmayın, biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden nefesinizi, sesinizi, işinizi, gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her günü sokakta, iş yerlerinde, evlerde insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum. Bıraktığımız her boşluğun, karşımızdakilerin yalanlarıyla dolacağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız."

Memlekete kazandırdığımız eserleri usanmadan anlatırken Türkiye Yüzyılı'na neler yapacağımızın müjdelerini de paylaşacağız. Bu noktada en büyük görev AK Parti'nin her kademesindeki siz kardeşlerime düşüyor.

BİZ MARATON KOŞUCUSUYUZ

Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden sesinizi, işinizi gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her gününü, günün her saatini AK Parti'nin rüzgârını hissettirmenizi istiyorum. Birçok cephede mücadele yürütsek de hepsinin üstesinden gelecek güce, iradeye sahibiz. 11.5 milyonluk üyesi ile dünyanın en geniş tabanlı partilerinden olan AK Parti'yi temsil etmek bu sorumluluğu üstelenmek demektir. Bunu bir şeref madalyası olarak görüyoruz.

"HUKUK DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE HESAP SORACAĞIZ"

Biz her alanda kendi rotamızda ilerledik. Türkiye dünyanın en istikrarsız bölgesinin tam ortasında her şeye rağmen umut huzur adası olarak yükselmektedir. Bu büyük kazanımı kimse gözden kaçırmamalıdır. Attığımız her adımı anı değil geleceği gözeterek planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil Türkiye'nin istikbalini inşa etme derdindeyiz. Kendilerine emanet edilen, üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Hırsızlığın yolsuzluğun rüşvetin partisi pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse isteyemez. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp icraata dönüştürüyoruz. Son depremle kentsel dönüşüm konusunda da hazırlık içindeyiz. İstanbul'da halkımızın malını canın kifayetsizlerin akıbetine bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kez daha ortaya koyduk. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP başkanı 5 gün sonra şehre yolunu uğradı. Onda da koltuğunu borçlu olduğu kişiden talimat almaya gitmiştir. Kesintiye uğratılmasa kentsel dönüşüm çalışmaları ile 600 bin konut çoktan bitirilip sahiplerine teslim edilecek, 1 buçuk milyon konutun yenilenmesine doğru ilerliyor olacaktık. Bu konudaki rüştümüzü de ispatladık zaten ama şov yapanlar yüzünden her depremde yüreğimiz ağzımıza geliyor.

İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla TOKİ vasıtası ile 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor. Ulaşım altyapımızı her sene daha da güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin ne kadar hayati rol oynadığı geçen haftaki depremde daha iyi anlaşılmıştır. Kağıthane Hasbahçe'yi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız orada dinlenirken biz de çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Millet bahçelerimizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projeye ağırlık verdik. İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen sene ihaleleri tamamladı. 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Kalan 24 bin 100 konutun inşası hızla devam ediyor

İstanbul'un birçok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık. İstanbul'un tüm mahallelerindeki projelerimiz ile büyük bir başarıya imza attık. İstanbul'umuza 141 milyar lira tutarındaki dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık.

HİBE DESTEĞİ VE YARISI BİZDEN DESTEĞİ ARTIYOR

700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK MİKTARI ARTIYOR"

İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir.

Daha büyük acılar yaşamadan 86 milyon olarak el ele verip bütüncül planlama ile süreci yöneteceğiz. Tüm yerel yönetimleri, bilim insanlarını bu sürece destek olmaya davet ediyorum. Depremin ilk anından itibaren İstanbul halkının yanında olan bakanlarımızı, bürokratlarımızı tebrik ediyorum.