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Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor iddiasına lişikin açıklama

Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor iddiasına lişikin açıklama

Espressolab'in sahibi Kocadağ ailesi ile Topbaş ailesi arasında bir iş ortaklığı değil akrabalık ilişkisi olduğu belirtilen açıklamada “Devletten teşvik alarak büyüdü” iddiası reddedildi. Şirket, büyüme sürecinin tamamen kendi yatırımları ve franchise modeliyle gerçekleştiğini belirtti. Şirket; vergi ödemediğine dair iddialara yanıt olarak ise 2024 yılında toplam 278 milyon 221 bin 236 TL vergi ödediğini ifade etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklandığı süreçteki tutumları gerekçesiyle pek çok marka CHP'nin boykot listesinde yer alırken, öğrencilerin talebi üzerine listeye giren Espressolab, kurum hakkındaki iddialara dair bir açıklama yaptı.

Kamuoyunda yer alan iddialar ve şirketin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor” iddiasına yanıt olarak şirket şu açıklamada bulundu: “Türkiye’de bulunan 209 üniversitenin yalnızca 17’sinde Espressolab mağazası bulunmaktadır. Espressolab mağazasının yer aldığı üniversitelerin hiçbirinde tekel değildir. Aksine, global kahve zincirleri daha önceden aynı kampüslerde mağaza açmıştır ve hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye genelindeki üniversiteler incelendiğinde diğer kahve markalarının kampüslerdeki mağaza sayısının Espressolab’dan daha fazla olduğu görülmektedir. Espressolab diğer tüm markalar gibi ihale süreçlerine eşit şartlarda dahil olmaktadır.”

Espressolab ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu: Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı

“Espressolab, vakıflara ait mekânlara siyasi destekle mağaza açıyor” iddiasına “Espressolab’in Türkiye’deki 282 mağazası içerisinde, bilinenin aksine yalnızca 2 mağazası vakıf benzeri kuruluşlara aittir. Diğer tüm mağazaların sahiplikleri vakıflara değil, şahıslara aittir. İlgili mekânlar, Espressolab’den önce de farklı işletmeler tarafından kullanılmıştır. Mağazaların faaliyete geçmesi, bağlı oldukları resmi yönetimlerin ve kurumların prosedürlerine uygun şekilde gerçekleşmektedir” şeklinde yanıt verildi.

“Topbaş ailesinin Espressolab’e ortak olduğu” iddiasına yanıt olarak ise “Espressolab, 140 yıllık restorancılık geçmişine sahip Kocadağ ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Esat Kocadağ tarafından 2014 yılında bir üniversite girişimi olarak kurulmuştur. Şirketin ortakları Esat Kocadağ, Emre Kocadağ ve Arif Kocadağ’dır. Kadir Topbaş ile Mevlüt Kocadağ arasında yalnızca akrabalık ilişkisi olup, Espressolab’in kuruluşu veya yönetimiyle ilgili bir iş ortaklığı yoktur” denildi.

Vergi açıklaması
Paylaştığı sosyal medya postlarında “Devletten teşvik alarak büyüdüğü” iddiasını da reddederek büyüme sürecinin tamamen kendi yatırımları ve franchise modeliyle gerçekleştiğini savunan marka, “Vergi ödemediği” iddiasına ise 2024 yılında toplam 278 milyon 221 bin 236 lira vergi ödediğini söyleyerek cevap verdi.

Mert Vidinli ile iş birliği var mı?
Espressolab, sosyal medya paylaşımlarında Fas Başbakanı ile ortaklık ve Mert Vidinli iş birliği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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