BIST 9.158
DOLAR 38,50
EURO 43,96
ALTIN 4.063,06
HABER /  GÜNCEL

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası! Markalarda indirim yarışı

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası! Markalarda indirim yarışı

Evleneceklere müjde! Yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlaşma imzalayan 20 marka, yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacak. O markalar hangileri? Kampanyaya katılmak isteyenler e-devletten indirim kodu alacak.

Abone ol

Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.

Bakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. 

İNDİRİM KODU e-DEVLET'TEN ALINACAK

NTV'de yer alan habere göre Bakan Göktaş, destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlattı.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, başkanlık görevindeki ilk 100 gününü değerlendirdi
Trump, başkanlık görevindeki ilk 100 gününü değerlendirdi
İtalyan basını Erdoğan'ı böyle yazdı! Bu 3 kelimeye dikkat
İtalyan basını Erdoğan'ı böyle yazdı! Bu 3 kelimeye dikkat
Volkswagen Grubu'nda bu yıl işler iyi gitmiyor! Karı yüzde 37 geriledi
Volkswagen Grubu'nda bu yıl işler iyi gitmiyor! Karı yüzde 37 geriledi
QNB Türkiye ilk çeyrekte 11 milyar 188 milyon lira net kar elde etti
QNB Türkiye ilk çeyrekte 11 milyar 188 milyon lira net kar elde etti
Derbi heyecanı! Gözler golcülerde olacak
Derbi heyecanı! Gözler golcülerde olacak
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha
TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Mart'ta geriledi
TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Mart'ta geriledi
Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı
Valinin yeğeniyim diye yalan atmıştı lüks araçtaki çakarlı genç yakalandı
Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İstanbul merkezli operasyon! 18 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli operasyon! 18 doktor gözaltına alındı
Korkmaz’dan mutfaklara ilham veren kampanya
Korkmaz’dan mutfaklara ilham veren kampanya
Demir eksikliği hayatınızı sil baştan değiştirebilir!
Demir eksikliği hayatınızı sil baştan değiştirebilir!