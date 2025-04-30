İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını patlama sesleri duyuluyor

İstanbul Sancaktepe'de bir üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.Abone ol
Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde sabah 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle iş merkezinde zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.