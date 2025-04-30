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İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun

İSPANYA ve Portekiz'de hayatı felce uğratan elektrik kesintisinin İbiza Adası'ndaki ısı değişiminden kaynaklandığı söylendi. Ancak bu açıklama inandırıcı bulunmadı. Siber saldırı ihtimali henüz elenmezken, Avrupa'yı felç eden kesintinin sorumlusu olarak İspanya görülüyor. Elektrik kesintisinin İspanya'ya maliyeti açıklanırken, Türkiye'de elektrik kesintisi riski altında.

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İSPANYA ve Portekiz'i vuran elektrik kesintilerinin gerçek sebebi henüz tespit edilebilmiş değil. Kesintinin ani ısı değişimi kaynaklı olduğu savını ortaya atan Portekiz'in ulusal enerji şirketi REN oldu. Şirketten yapılan açıklamada, kesintinin yüksek gerilim hatlarındaki anormal salınımlardan kaynaklanmış olabileceği, buna da İber Ya­rımadası'nda görülen "ani sıcaklık değişikliklerinin sebep olabileceği" ifade edildi.

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun - Resim: 0

Kimse buna inanmadı gerçek sebep ne?
REN şirketinin elektrik kesintisini ısı değişimine bağlaması inandırıcı bulunmadı. İspanya basını bu açıklamayla dalga geçerken, siber saldırı ihtimaline dair bir iz de bulunamadı. Bu durum da büyük elektrik kesintisinin gerçek sebebi konusunda merak uyandırıyor. 

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun - Resim: 1

İspanya'ya maliyeti 1 milyar euro
İspanya merkezli The Obje­ctive'in kesintinin mali faturasını yazdı. Elektrik kesin­tisinden doğrudan etkilenen iş sektörlerinde meydana ge­lebilecek kaybın 1 milyar euro olabileceği belirtiliyor. 

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun - Resim: 2
Avrupa'yı vuran elektrik kesintisi ulaşımı felç etmiş, tren ve metro seferlerini durdurmuştu. Elektrik kesintisinde iletişim ağları da çökmüştü.

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin gerçek sebebi ne? Kenara pil ve mum koyun - Resim: 3

26 Mart'ta yapılan duyuru ilginç
AB Komisyonu 26 Mart'ta yaptığı bir duyuruda halka, "acil durumlara karşı asgari 72 saatlik temel malzemeleri bu­lundurma" çağrısı yapmıştı. Bu çağrıdan bir ay sonra böylesine büyük bir elektrik kesintisi yaşanması akıllara kuşku düşürdü. 

TÜRKİYE DE ETKİLENEBİLİR KENARA PİL KOYUN

Avrupa'da ulaşımı çökertip kaos yaratan elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Bu soruya Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanı Alparslan Bayrak­tar "Bizde sıkıntı olmuyor ama bi­zi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" diye yanıt verdi. Bu açıklama da kenara bir kaç pil ve mum koymakta fayda var şeklinde yorumlandı. 

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