Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji merakları giderdi! Bugün için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
TÜRKİYE bir süredir yağışların etkisi altında. Yağmura yer yer fırtına da eşlik ediyor. Mayıs ayı yaklaşırken havaların ne zaman ısınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'den vatandaşın merakını giderecek haber geldi. İşte 30 Nisan Çarşamba (bugün) hava durumu tahminleri ve "Havalar ne zaman ısınacak" sorusunun yanıtı...
Meteoroloji 30 Nisan 2025 (bugün) hava durumu raporunu da paylaştı. Tahminlere göre yurt geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.
Fırtına sürüyor: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında alarm durumu sürüyor. Bu bölgelerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.
Havalar ne zaman ısınacak?
Nisan ayında da ilkbahar havasını yaşayamayan birçok vatandaş "Havalar ne zaman ısınacak?" , "Yaz ne zaman gelecek?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Vatandaşların merakını giderecek haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geldi. Kurum tarafından yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu raporuna göre Türkiye kısa süre sonra sıcak havalara kavuşuyor.
Rapora göre soğuk geçen nisan ayına veda ederken mayıs ayı ile birlikte yurdun batı bölgelerinden başlayarak yağış kademe kademe ülkeyi terk edecek. Mayısın ilk 3 günü yurdun büyük bölümünde yine yağış görülecek. Ancak cumartesi gününden başlayarak yağış yoğunluğu doğu bölgelere doğru kayıp, yerel yağmur geçişleri dışında 7 Nisan Çarşamba günü yurdu tamamen terk edecek. Arap Yarımadası üzerinden gelen rüzgarlarla da yurt genelinde hava sıcaklığı 5 ila 10 derece arasında artış gösterecek. 30 Nisan Çarşamba günü bazı illerde hava durumu şöyle...