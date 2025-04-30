Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji merakları giderdi! Bugün için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji 30 Nisan 2025 (bugün) hava durumu raporunu da paylaştı. Tahminlere göre yurt geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.