Salih Tuna'dan her satırı olay yazı o isme 'Manisa tarzanı' dedi

Yazar Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da otelde katıldığı toplantı öncesi kameraların bantla kapatılmasını savunan medyadaki isimleri fena eleştirdi. Tuna'nın hedefinde İmamoğlu açıklamalarıyla çok tartışılan Bülent Arınç da vardı.

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler ile görüşmesinden önce, korumalarının görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler gündem oldu. Öte yandan İmamoğlu'nun yanında bulunan valizler de çok konuşuldu.

Bank ve jammer tartışmasına ilişkin Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Bir boy farklı öne geçti" başlıklı yazısı dikkat çekti.

Daha önöceki yazısında İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini ve İBB soruşturmasında tutuklanmasını eleştiren Bülent Arınç'ı, Rasim Ozan Kütahyalı'ya benzeten Tuna, bu kez de "Manisa tarzanı" ifadesini kullandı.

"Uğur Dündar da koptu geliyor"

Korumalarının bant çektiği görüntüler ve sır dolu valizlerle ilgili İmamoğlu'nu savunma yarışına girmekle eleştirdiği isimleri, at yarışına uyarlayarak anlatan Tuna'nın yazısına kulak veriyoruz:

"Start verildi, kapaklar açıldı. En önde iç kulvardan fırlayan 2 numaralı Fatih Altaylı oldu, hemen dışında 5 numaralı Saygı Öztürk yer tuttu. Onun bir boy gerisinde 3 numaralı Yılmaz Özdil bariyer dibinden geliyor. Türkiye'nin güvenilir insanı 1 numaralı Uğur Dündar da koptu geliyor. Dış kulvardan Merdan Yanardağ öne fırladı.

"Manisa tarzanı atağa kalktı"

Arka grupta 7 numaralı Mehmet Ocaktan tempo yapmış geliyor. Bir boy farkla onu Karaalioğlu izliyor, İbrahim Kahveci okeye dönüyor, pardon iç kulvardan geliyor. Dönemece doğru yaklaşırken 4 numaralı Manisa Tarzanı atağa kalktı. Ancak bir dakika, sevgili izleyiciler Manisa Tarzanı için hakemler diskalifiye bayrağını kaldırdılar. Koşuyu tamamlayamayacak. FETÖ'cüler, Erbakancılar, PKK muhipleri derken hakemler de onu sevmiyorlar.

Düzlüğe çıkıldı! Nefesler tutuldu.

Şu anda baş farkı mücadelesi izliyoruz. 5 numaralı Özgür Özel fotoya hâkim olarak öne geçti. İç kulvardan Merdan Yanardağ, dışardan Orhan Bursalı ve Emre Kongar onu zorluyor. Kim kazanacak, son metreler. Bir adım, yarım adım, nefes nefese bir mücadele. Hangi burun önde, hangi baş geride? Kazananı, saniyeler değil saliseler belirleyecek... Foto finişe kaldı. Kazanan belli değil..."

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.