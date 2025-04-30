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Borsa İstanbul'da operasyon BİST'te manipülasyon yapan 15 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul'da operasyon BİST'te manipülasyon yapan 15 kişiye gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde, borsada fiyat dengesinde manipülasyon yaptığı tespit edilenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 12 şüpheli yakalandı 3'ü aranıyor.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

BİST'te manipülasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis hakkında gözaltı kararı verilen 12 kişiyi yakalarken 3 şüpheli aranıyor.

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