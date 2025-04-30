Vergide ödeme süresi değişti! Milyonları ilgilendiriyor

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı. Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'ndan açıklama yapıldı.

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Milyonlarca vergi mükellefini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisinin beyanname verme tarihinde yapılan değişikliği bildirdi.

BEYANNAMEYİ EN SON VERME TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresiyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresiyle aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."