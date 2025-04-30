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Arsenal'e evinde büyük şok! Avantaj PSG'de

Arsenal'e evinde büyük şok! Avantaj PSG'de

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Fransız ekibine galibiyeti, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı gol getirdi.

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Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Arsenal, 50. dakikada Mikel Merino ile bulduğu golle maçta skora dengeyi getirdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesi sonucu Merino'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Paris Saint-Germain sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli avantaj elde etti.

Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki rövanş maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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