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Memişoğlu ve Kurum, istişare toplantısında bir araya geldi

Memişoğlu ve Kurum, istişare toplantısında bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak çalışma alanlarına yönelik istişare toplantısında bir araya geldi.

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Sağlık Bakanı  Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya bakan yardımcıları ve her iki bakanlıktan yetkililerin katıldığını bildirdi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız arasında yürütülen işbirliklerini ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri geniş bir yelpazede ele aldık. Aziz milletimize hizmet yolunda ortak akıl anlayışı içinde çalışmaya devam edeceğiz."

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