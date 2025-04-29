İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aracının bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi.

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Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıyla gündeme gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez geçirdiği trafik kazası ile gündem oldu...

Kazaya ilişkin bilgileri İsrail devlet televizyonu KAN paylaştı.

KONVOYU KAZAYA KARIŞTI

KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunun, Kudüs'te başbakanlık ofisinin dışında kazaya karıştığı bildirildi.

Jerusalem Post’ta yer verilen bilgilere göre ise, tören çıkışında meydana gelen kazada, konvoydaki araçlardan biri bir motosiklete çarptı.

KAZADAN YARA ALMADI

Yetkililerin aktardığına göre Netanyahu kazayı yara almadan atlattı.