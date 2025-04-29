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Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu geldi. Ahmet Çakar, çoğunluğun aksine sezon sonunda şampiyonun Fenerbahçe olacağını öne sürdü.

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Ligin bitmesine 5 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili tahminlerde bulunan Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamalarda sosyal medyada gündem olan ifadeler kullandı.

Ünlü yorumcu Fenerbahçe'nin ligi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider tamamlayacağını iddia etti.

ÇAKAR'A GÖRE GALATASARAY 3 MAÇTA TAKILACAK

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Daha sonra Fenerbahçe'nin kalan maçlarını değerlendiren Çakar, "Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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