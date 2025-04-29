İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

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İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." bilgisini paylaşan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı: