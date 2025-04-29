BIST 9.246
DOLAR 38,45
EURO 43,92
ALTIN 4.086,25
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

Abone ol

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." bilgisini paylaşan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı:

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum son durumu paylaştı - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın en zengin 10 kadını merak konusu oldu! Servetleri duyanları şoke ediyor
Foto Galeri Dünyanın en zengin 10 kadını merak konusu oldu! Servetleri duyanları şoke ediyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kazı yapan işçiler fark edip polisi aradı! Sakarya'da şok görüntü
Kazı yapan işçiler fark edip polisi aradı! Sakarya'da şok görüntü
Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
İlk hac kafilesi yola çıktı
İlk hac kafilesi yola çıktı
İstanbul Valiliği'nden yangın tedbirleri yazısı! Alınacak tedbirler madde madde sıralandı
İstanbul Valiliği'nden yangın tedbirleri yazısı! Alınacak tedbirler madde madde sıralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni birlikte kamera karşısına geçti! Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni birlikte kamera karşısına geçti! Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı
İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi ama sebebi hiç de sandığınız gibi değil
İngiliz gezgin "Türkiye'de seyahat zor" dedi ama sebebi hiç de sandığınız gibi değil
Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı
Dolandırıcı eski kaymakam Mustafa Kılıç'a rekor ceza! Depremzedeler için sahte ihale açmıştı
Sahte mamaya dikkat! Civa ve kurşun çıkabiliyor Doktor Yakup Çağ uyardı
Sahte mamaya dikkat! Civa ve kurşun çıkabiliyor Doktor Yakup Çağ uyardı
İSPARK otoparkları neden kapatıldı? İstanbul'da Salı pazarı dahil 36 otopark mühürlendi
İSPARK otoparkları neden kapatıldı? İstanbul'da Salı pazarı dahil 36 otopark mühürlendi
PFDK Galatasaray'a para cezası verdi!
PFDK Galatasaray'a para cezası verdi!
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesindeki villa kirası ve tespih kısmı
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ifadesindeki villa kirası ve tespih kısmı
Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini aldık
Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimini aldık