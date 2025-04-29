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Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

Fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle “müstehcenlik” suçundan ev hapsi cezası aldı.

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Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. Gezgin’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve küçük yaştaki erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" şeklinde sorular yönelttiği görüntüler, kamuoyunda geniş tepki çekti.

Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek, çocukların kullanıldığı videolara ilişkin yasal süreç başlattı. Bakanlık, Gezgin hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni hakkında derinlemesine inceleme başlatıldı. Ankara’da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar doğrultusunda hakim karşısına çıkarılan Gezgin’e, “müstehcenlik” suçundan adli kontrol kararı verildi. Mahkeme, Gezgin'in ev hapsine alınmasına karar verdi.

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