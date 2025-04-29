Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni birlikte kamera karşısına geçti! Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik." dedi. Erdoğan,"Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık." diye konuştu. İşte Erdoğan ve Meloni'nin açıklamaları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için Roma'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Meloni Villa Pamphili Konutu'nda görüştü, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katıldı. İki lider zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. İtalya ile aramızda uyum var.

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum.

Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki gelişmelere Başbakanla değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek.

Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız. İtalya ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz.

Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Gazze'de ateşkes çağrısı

İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Melono'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"İkili ticaret hacmi rekor seviyede, hedef 130 milyar dolar.

Ticaret hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede. Türkiye ile stratejik ortağız. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz. Akdeniz'de iletişimi ileri götüreceğiz.

İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık.

İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz.

Sayın Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz."

Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan arabulucu rolü üstlendi.

Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz.

Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum.

Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı

Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması'nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso tarafından imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'na Bakanlar Kacır ve Urso imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Dairesi Arasında Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Giuli tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ile İtalya Kültür Bakanı Giuli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Spor Dairesi ve Gençlik Politikaları ve Evrensel Kamu Hizmeti Dairesi Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile İtalya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi imzaladı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.