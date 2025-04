DEM Parti'den Bahçeli'ye cevap: Koşulların sağlanması elzemdir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK’nın kongre toplayarak kendini feshetmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Hatimoğulları, "Bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir" dedi.

Abone ol

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, Bahçeli'nin "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" açıklaması için "Bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir" dedi.

"SABOTE OLMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ÇABA İÇİNDEYİZ"

Sürece ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara da baktığımızda Suriye'nin kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde duruyor. Bunu tam tersi bizler Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak gördük. Öyle görüyoruz öyle de açıklamalar oldu zaten konferanstan. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz parti olarak. Çünkü Öcalan'ın yapmış olduğu ve aynı şekilde Bahçeli'nin de bu dönemde 1 Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin bizler başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü emeği vermeye her türlü çabayı harcamaya devam ettiğimizin altını çizmek isterim. dedi.

DEMİRTAŞ İDDİASI

"Öcalan'ın Demirtaş'ın dışarıda bu sürecin yürütücüsü olmasını istediği yönünde ve mektuplaştıkları yönünde iddialar" var sorusuna ise "Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok böyle bir iletişim kanalının oluştuğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat tabii ki Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz onların verdiği mesajlarda da bu var zaten. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de sevgili Selahattin Demirtaş'ta Figen Yüksekdağ'da bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduklarını ellerinden gelen her türlü çabanın içinde olacaklarını ifade ettiler. Cezaevindeysek cezaevinde dışarıdaysak dışarıda bu katkıyı vermeye hazırız böyle bir şeyin olması bizleri son derece mutlu eder bu bizlerin zaten talebidir.

"KİMİ ADIMLARIN ATILMASI ACİL ARTIK ELZEMDİR"

Hatimoğulları, Bahçeli'nin "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" açıklaması için de şunları söyledi:

"Sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Bu anlamıyla elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz bu anlamıyla da elbette bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir.