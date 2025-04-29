BIST 9.240
DOLAR 38,44
EURO 43,84
ALTIN 4.093,40
HABER /  GÜNCEL

Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'ye mi geliyor? Bakan Bayraktar korkuttu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'ye mi geliyor? Bakan Bayraktar korkuttu

AVRUPA'da 4 ülkeyi vuran elektrik kesintileri Türkiye'ye mi geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçeği saklamadan "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı." dedi.

Abone ol

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesini etkileyen eşi benzeri görülmemiş elektrik kesintisi yaşanıyor.  Kesintiler, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

"Bizi etkileyebilecek boyutta"

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

"Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey.""

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
İspanya Başbakanı elektrik kesintisindeki esrarengiz durumu açıkladı 5 saniyede... İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi İspanya Başbakanı: Elektrik kesintisinin nedenine dair kesin bir bilgi yok İspanya ve Portekiz'de neler oluyor? Elektrikler kesildi metrolar boşaltıldı kaos var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji alarm verdi, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den her kelimesi zehir gibi açıklama! İBB'deki sinyal kesici bakın kiminmiş
Özgür Özel'den her kelimesi zehir gibi açıklama! İBB'deki sinyal kesici bakın kiminmiş
Çin'de büyük facia! Restoranda yangın çıktı, 22 kişi öldü
Çin'de büyük facia! Restoranda yangın çıktı, 22 kişi öldü
Deprem fırsatçılarına karşı hamle! Hepsiburada duyurdu
Deprem fırsatçılarına karşı hamle! Hepsiburada duyurdu
Vali Gül’den çakarlı araç açıklaması: Yeğenim değil, olsaydı da...
Vali Gül’den çakarlı araç açıklaması: Yeğenim değil, olsaydı da...
İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Yeğenim değil, olsaydı da hiçbir şeyi değiştirmezdi
İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Yeğenim değil, olsaydı da hiçbir şeyi değiştirmezdi
İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarına ilişkin açıklama
İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarına ilişkin açıklama
4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi
4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Zelenski: Putin'in ateşkes açıklaması manipülasyon girişimi
Zelenski: Putin'in ateşkes açıklaması manipülasyon girişimi
İlk duruşma başladı! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısında, günler sonra ilk kez görüntülendi
İlk duruşma başladı! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısında, günler sonra ilk kez görüntülendi
Adana'da Suriyelilere şok tuzak! 15 milyon liralık vurgun yapan 4 kişi tutuklandı
Adana'da Suriyelilere şok tuzak! 15 milyon liralık vurgun yapan 4 kişi tutuklandı
Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi
Halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi