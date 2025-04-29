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İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarına ilişkin açıklama

İBB'den kapatılan İSPARK otoparklarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparklarının geçici süreyle hizmete kapatıldığını bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye iletilen 25 Şubat 2025 tarih ve 841503 sayılı "Yangın Tedbirleri" konulu yazı doğrultusunda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Öte yandan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen Silivri depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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