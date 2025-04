Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli okul inşa ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Azerbaycan iş birliği ile Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi. Okulun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik" dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasar alan Sezai Karakoç İlkokulu yerine Azerbaycan Mahallesi’nde TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi. 20 derslik, 3 laboratuvar ve 3 ana sınıfının bulunduğu ilkokulda, fen, teknoloji ve müzik atölyeleri, kütüphane, spor salonu, revir ile oyun parkları yer alıyor.

"Koridorlarında evlatlarımızın neşesi yankılanıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haydar Aliyev İlkokulu’nun görüntülerini sosyal medya hesabından, “Burası Kahramanmaraş’taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik. Şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor” mesajıyla paylaştı.

16 ayda tamamlandı

Görüntülerde yer alan okul müdürü Murat Demirci, “16 ay gibi bir sürede eski okulumuzun enkazı kaldırılıp, yenisi çok güzel bir şekilde yapıldı. Güzel tasarlanmış bir okul. Depremlerde çizik bile olmayacağını düşündüğümüz kalitede bir bina yapılmış. Çocuklarımız için merdiven güvenliği bile düşünülerek yapılmış. Sınıflarımız ferah. Şu anda 400 öğrencimiz var. Mahallemizde yeni inşaatlar bitip insanlar yerleşmeye başladığında bu sayı 1500’e ulaşacak” dedi.

Dicle öğretmen: Çalışmaları heyecanla takip ettik

Okulun öğretmenlerinden Dicle Baran Taşdemir, depremin ardından okulun ve öğrencilerin geçirdiği süreçleri şöyle anlattı: Misafir olduğumuz okulumuzun penceresinden yeni okulun inşaatını görüyorduk. Her gün ‘bugün çatısı yapıldı, bugün duvarlarına şu yapıldı’ diye hep heyecanla takip ettik. Çok çabuk yapıldı, zaman bize su gibi aktı geçti. Bütün Maraş adına Çevre Şehircilik Bakanlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok kısa bir sürede o yıkıntılardan kurtardı. Her gün o yıkıntıları görmek gerçekten çok zordu. Yeni evler, yeni umutlar, yeni arkadaşlar bizim için çok güzel oldu. Kısa bir sürede yaralarımızı sardığı için çok teşekkür ediyoruz.

"Bu okulun her yeri çok güzel, koşa koşa geliyorum"

Okulun öğrencilerinden Eylül Asya Peker, 23 Nisan’ı yeni okulunda kutlayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ceylin Büyükkurt ise “Depremden sonra okulum orta hasara düşmüştü. Her yeri çatlaktı içi patlamıştı. Ben o süreçte okulumu özledim çalışkan olmak için kitaplarımı okudum. Okuma yazmayı öğrenmeye başladım. Akşam yatarken dua ettim; inşallah okulum geri yapılır dedim ve yeniden okuluma başladım” dedi. Öğrencilerden Erkan Can da “Ben okulumun yapılışını görüyordum, ne zaman bitecek diye soruyordum. Bu okulun her yeri çok güzel, çok beğeniyorum. Koşa koşa geliyorum” şeklinde konuştu.