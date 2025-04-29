2.dalga İBB operasyonunda yeni gelişme İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da var

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

İSKİ MÜDÜRÜ DE VAR

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, Murat Ongun'un eşi Gizem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonda 52 kişinin emniyet ifadeleri sona erdi.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.