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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya hareket etti.

Zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Zirve sırasında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir iş forumu tertiplenmesi öngörülüyor.

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