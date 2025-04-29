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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: 76 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri planlayan terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 76 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul'da yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde polis terör örgütlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sol Terör Örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu bağlamda yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları, terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şahısların 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopalı saldırı düzenlenebileceği tespit edildi.

76 KİŞİ YAKALANDI

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen toplamda 84 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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