Adana'da boşanma tartışması can aldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ş. tarafından bıçaklanan R.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Özbilen Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş, eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ş. burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Şüpheli S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.