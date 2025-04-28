Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 43'e yükseltti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Göztepe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 25'de Furkan Bayır, 42'de Kubilay Kanatsızkuş, 64'de Ahmet Ildız ve 86'de Emerson kaydetti.
Başakşehir'in tek golü ise 75'te Keny'den geldi.
Süper Lig'de 11 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 43'e yükseltti. Başakşehir ise 48 puanda kaldı.
Gelecek hafta Göztepe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise Hatayspor deplasmanına gidecek.